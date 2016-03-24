Глава МВД и министр юстиции Бельгии попросили об отставке после терактов

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Глава МВД Бельгии Ян Ямбон и министр юстиции Кун Геенс попросили об отставке после терактов в Брюсселе, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его сведения, премьер-министр страны Шарль Мишель принять заявления министров отказался. Источник утверждает, что встреча министров и главы правительства состоялась накануне.

Получить подтверждение это информации попытался Reuters, однако связаться с Ямбоном и Геенс агентству не удалось.

