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    Глава МВД и министр юстиции Бельгии попросили об отставке после терактов

    Премьер-министр страны Шарль Мишель принять заявления министров отказался

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Глава МВД Бельгии Ян Ямбон и министр юстиции Кун Геенс попросили об отставке после терактов в Брюсселе, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По его сведения, премьер-министр страны Шарль Мишель принять заявления министров отказался. Источник утверждает, что встреча министров и главы правительства состоялась накануне.
    Получить подтверждение это информации попытался Reuters, однако связаться с Ямбоном и Геенс агентству не удалось.

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