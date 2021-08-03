Глава Минфина ФРГ допустил, что ущерб от наводнений превысит 6 млрд евро

Ущерб от июльских наводнений на западе Германии составит миллиарды евро.

Ущерб от июльских наводнений на западе Германии составит миллиарды евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Становится понятно, что только в двух землях - Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии - масштаб ущерба будет больше, чем во время последней аналогичной катастрофы, которая коснулась сразу 11 регионов [в 2013 году]", - сказал глава ведомства в эфире телеканала Welt. Политик напомнил, что в прошлый раз на устранение последствий было выделено 6 млрд евро.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.