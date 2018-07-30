Глава МИД Великобритании по ошибке назвал свою жену-китаянку японкой

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время визита в КНР оговорился, случайно назвав свою жену-китаянку Люсию Гуо японкой, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел во время приветствия Ханта и главы МИД Китая Вана И. Британский дипломат сразу же извинился за "ужасную ошибку".

"Моя жена японка… моя жена китаянка. Ужасно сделать такую ошибку", - заявил министр.

"Моя жена китаянка, мои дети — наполовину китайцы, поэтому бабушка и дедушка из Китая, они живут в Сиани, и прочные семейные связи в Китае", - добавил он.

Отметим, что Д.Хант женат на Люсии с 2009 года, у пары трое детей. Люсия родилась в Сиани, столице китайской провинции Шэньси.

Глава МИД Великобритании прибыл с визитом в Пекин 30 июля.