Глава МИД Турции прибыл в Москву

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Начался рабочий визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Москву, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств Турции и России проведут встречу 14 марта, в ходе которого стороны планируют сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентами России и Турции, а также рассмотреть реализацию проектов АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Наряду с этим М.Чавушоглу примет участие в шестом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.