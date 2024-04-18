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Глава МИД Швеции: Танкеры РФ с нефтью проходят через Балтийское море в нарушение морских правил

Глава МИД Швеции: Танкеры РФ с нефтью проходят через Балтийское море в нарушение морских правил Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о необходимости принятия странами Северной Европы новых правил и разработки механизмов для предотвращения гипотетической "экологической катастрофы" на Балтике из-за использования РФ, как утверждал он
Другие страны
18 апреля 2024 г. 10:42
Глава МИД Швеции: Танкеры РФ с нефтью проходят через Балтийское море в нарушение морских правил

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о необходимости принятия странами Северной Европы новых правил и разработки механизмов для предотвращения гипотетической "экологической катастрофы" на Балтике из-за использования РФ, как утверждал он, устаревших и непригодных танкеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

По его словам, российские танкеры с нефтью проходят через Балтийское море в нарушение всех морских правил, что может обернуться "экологическим хаосом".

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема вследствие столкновения или утечки топлива с одного из этих кораблей, которые во многих случаях непригодны к плаванию или очень близки к этому", - сказал он.

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Версия на английском языке Swedish FM: Russian oil tankers passing through Baltic Sea in violation of maritime rules

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