Глава МИД Германии: Страны НАТО должны усилить давление на Россию
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 02:25
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что страны НАТО должны еще больше укрепить восточный фланг альянса и усилить давление на Россию.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
"Россия должна знать, что мы всегда будем отвечать", - утверждал он, комментируя инциденты с БПЛА в Польше и Румынии. По его словам, для НАТО важно улучшить оборонительные возможности на границах альянса. "А это предусматривает, прежде всего, противовоздушную оборону, которая в состоянии лучше и быстрее реагировать. У нас для этого есть системы обороны в Греции, в Испании. Мы должны задуматься над тем, чтобы, возможно, направить их напрямую на восточный фланг НАТО", - сказал Вадефуль.
