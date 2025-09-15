Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Глава МИД Германии: Страны НАТО должны усилить давление на Россию

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 02:25
    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что страны НАТО должны еще больше укрепить восточный фланг альянса и усилить давление на Россию.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

    "Россия должна знать, что мы всегда будем отвечать", - утверждал он, комментируя инциденты с БПЛА в Польше и Румынии. По его словам, для НАТО важно улучшить оборонительные возможности на границах альянса. "А это предусматривает, прежде всего, противовоздушную оборону, которая в состоянии лучше и быстрее реагировать. У нас для этого есть системы обороны в Греции, в Испании. Мы должны задуматься над тем, чтобы, возможно, направить их напрямую на восточный фланг НАТО", - сказал Вадефуль.

