Глава МАГАТЭ: Радиация на Чернобыльской АЭС "аномальная"

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС "аномален" после месяца военных действий России в Украине.

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС "аномален" после месяца военных действий России в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на ЧАЭС.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что короткая российская оккупация этого района была "очень, очень опасной".

Украина отмечала, что захват россиянами Чернобыльской АЭС является ядерным терроризмом и призвала МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к авиапространству над его ядерными объектами.