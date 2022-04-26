Глава МАГАТЭ: Радиация на Чернобыльской АЭС "аномальная"

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС "аномален" после месяца военных действий России в Украине.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на ЧАЭС.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что короткая российская оккупация этого района была "очень, очень опасной".
Украина отмечала, что захват россиянами Чернобыльской АЭС является ядерным терроризмом и призвала МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к авиапространству над его ядерными объектами.