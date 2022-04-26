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Глава МАГАТЭ: Радиация на Чернобыльской АЭС "аномальная"

Глава МАГАТЭ: Радиация на Чернобыльской АЭС "аномальная" Уровень радиации на Чернобыльской АЭС "аномален" после месяца военных действий России в Украине.
Другие страны
26 апреля 2022 г. 20:35
Глава МАГАТЭ: Радиация на Чернобыльской АЭС аномальная

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС "аномален" после месяца военных действий России в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на ЧАЭС.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что короткая российская оккупация этого района была "очень, очень опасной".

Украина отмечала, что захват россиянами Чернобыльской АЭС является ядерным терроризмом и призвала МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к авиапространству над его ядерными объектами.

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Версия на азербайджанском языке MAQATE-nin baş direktoru: "Çernobıl AES-də radiasiyanın "anomal" səviyyəsi qalır"

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