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Глава британского МИД заявила, что в НАТО обсуждают поставки вооружений Молдове

Глава британского МИД заявила, что в НАТО обсуждают поставки вооружений Молдове Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдова были вооружены по стандартам альянса.
Другие страны
21 мая 2022 г. 07:14
Глава британского МИД заявила, что в НАТО обсуждают поставки вооружений Молдове
Лиз Трасс

Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдова были вооружены по стандартам альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

"Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, является ли причиной этого существующая военная угроза для Молдовы со стороны России. Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдовы по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.

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