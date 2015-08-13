​Глава "Аль-Каиды" присягнул на верность новому лидеру "Талибана"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Лидер террористической организации "Аль-Каида" Айман аз-Завахири присягнул на верность новому лидеру радикального движения "Талибан" Ахтару Мохаммаду Мансуру, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы заявляем о нашей верности нашему господину, лидеру правоверных Ахтару Мохаммаду Мансуру, да защитит его Бог", - говорится в распространенном заявлении аз-Завахири, который, предположительно, ищет убежище на границе Афганистана и Пакистана, где располагается база талибов.

В начале августа радикальное движение "Талибан" официально подтвердило смерть лидера группировки Муллы Омара, в связи с чем совет группировки назначил преемником Омара его заместителя Ахтара Мохаммада Мансура.