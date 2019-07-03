Германского министра на должность главы Еврокомиссии предложил Макрон

Кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии (ЕК) предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным таблоида, французский лидер впервые встретился с германским министром в июне этого года на авиасалоне в Ле-Бурже, где они представили прототип немецко-французского истребителя. Обоих политиков объединяет стремление к усилению единой европейской политики в области обороны и к созданию единой европейской армии.

Ожидается, что в должности главы ЕК ее утвердит Европарламент на сессии в сентябре.