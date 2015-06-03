Германия решила выпустить из тюрьмы российского шпиона

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Германии освобожден из тюрьмы Андреас Аншлаг, в 2013 году осужденный на шесть с половиной лет за шпионаж в пользу России, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным местных СМИ, Аншлага освободили в среду и депортировали в Россию. Причины принятия этого решения не уточняются.

В 2014 году досрочно вышла на свободу жена Аншлага, задержанная вместе с ним и получившая в 2013 году пять с половиной лет тюрьмы. Ее также выслали в Россию.

Супругов задержали в 2011 году. Немецкие следователи пришли к выводу, что задержанные почти четверть века работали сначала на советскую, а затем на российскую разведку. В 2013 году их вину подтвердил суд.