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Германия передала Украине еще 10 танков Leopard

Германия передала Украине еще 10 танков Leopard Берлин за неделю направил Украине 10 танков Leopard 1 A5, еще 14 гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206 и пять двухсекционных вездеходов Warthhog для оказания помощи раненым.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 17:54
Германия передала Украине еще 10 танков Leopard

Берлин за неделю направил Украине 10 танков Leopard 1 A5, еще 14 гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206 и пять двухсекционных вездеходов Warthhog для оказания помощи раненым.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об сообщили во вторник в Минобороны ФРГ.

Согласно заявлению ведомства, ФРГ также поставила Киеву 1 тыс. 20 снарядов калибра 155 мм и 1,4 млн патронов, 10 разведывательных беспилотников VECTOR, одну машину разминирования Wisent 1.

Также Украине направлены 3 машины для пограничников, четыре тягача и четыре прицепа, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовиков MAN TGS. Отправлены 14 наземных радиолокационных станций типа GO12, 10 тыс. комплектов баллистических очков.

Кроме того, Берлин планирует направить Украине еще пять двухсекционных вездеходов Warthhog для помощи раненым.

Ранее сообщалось о том, что правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

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