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Германия передала Украине 12 миллиардов евро помощи в 2022 году

Германия передала Украине 12 миллиардов евро помощи в 2022 году Начиная с 24 февраля 2022 года Украина получила от ФРГ помощь более чем на 12 миллиардов евро.
Другие страны
4 января 2023 г. 21:48
Германия передала Украине 12 миллиардов евро помощи в 2022 году

Начиная с 24 февраля 2022 года Украина получила от ФРГ помощь более чем на 12 миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель пресс-службы Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер во время брифинга.

Бюхнер отметил, что информация о военной поддержке обнародуется на сайте Федерального правительства.

Относительно поставок вооружений спикер отметил, что ФРГ предоставляет Украине те вооружения, которые она требует, что ей помогает, но так, чтобы Германия и НАТО не стали стороной войны. Берлин будет и в дальнейшем придерживаться такого принципа – не поставлять типы вооружений и военной техники, в частности танков, если этого не сделают партнеры и союзники по Альянсу.

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