Германия, Италия, Швеция и Испания подписали договор о создании нового танка

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией по разработке следующего поколения танка Leopard 2.

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией по разработке следующего поколения танка Leopard 2.

Как передает Report , об этом сообщает газета Handelsblatt.

Ответственными за разработку танка будут компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Однако в Rheinmetall и KMW отказались комментировать информацию о договоре. Министерство обороны Германии также не дало комментариев по поводу информации о подписании договора.

Также в проект будут привлечены шведская компания Saab и итальянская компания Leonardo. Какая компания будет представлять Испанию – не известно.

Следует заметить, что подобное соглашение может повлиять на отношения Франции и Германии, поскольку подобный договор подписали эти страны в 2017 году. Тем более что в июле этого года обе стороны выразили желание "дать новое дыхание" подписанному соглашению. Однако страны не смогли согласовать характеристики танка.

Франция была нацелена на достаточно легкую машину, в то время как Германия выбрала более бронированный танк.