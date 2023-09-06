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Германия, Италия, Швеция и Испания подписали договор о создании нового танка

Германия, Италия, Швеция и Испания подписали договор о создании нового танка Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией по разработке следующего поколения танка Leopard 2.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 19:13
Германия, Италия, Швеция и Испания подписали договор о создании нового танка

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией по разработке следующего поколения танка Leopard 2.

Как передает Report, об этом сообщает газета Handelsblatt.

Ответственными за разработку танка будут компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Однако в Rheinmetall и KMW отказались комментировать информацию о договоре. Министерство обороны Германии также не дало комментариев по поводу информации о подписании договора.

Также в проект будут привлечены шведская компания Saab и итальянская компания Leonardo. Какая компания будет представлять Испанию – не известно.

Следует заметить, что подобное соглашение может повлиять на отношения Франции и Германии, поскольку подобный договор подписали эти страны в 2017 году. Тем более что в июле этого года обе стороны выразили желание "дать новое дыхание" подписанному соглашению. Однако страны не смогли согласовать характеристики танка.

Франция была нацелена на достаточно легкую машину, в то время как Германия выбрала более бронированный танк.

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