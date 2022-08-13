Генштаб ВСУ: Боевые действия продолжаются на нескольких направлениях

Российские войска пытались продвинуться на направлениях Лисичанский НПЗ-Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка.

Российские войска пытались продвинуться на направлениях Лисичанский НПЗ-Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григоровки. Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное-Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.