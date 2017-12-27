Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ США готовят террористов "Исламского государства" на своей сирийской военной базе в городе Эт-Танф.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся. Также боевики есть в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США отметил Герасимов.

По его словам, эти боевики - фактически ИГ, но после проведенной с ними работы они "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".

Герасимов также сообщил, что Пентагон не может объяснить - с какой целью нужна база Эт-Танф на территории Сирии с учетом того, что территория страны освобождена от ИГ.

Военачальник рассказал, что в Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру 55-километровой зоны. "Самое главное - несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков. Ясно, что там идет подготовка", - сказал Герасимов.