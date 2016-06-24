Генсек: Великобритания останется сильным партнером НАТО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Великобритании выйти из состава ЕС.

Как сообщает Report, в своем заявлении он отметил, что это решение стало очередной главой в отношениях Великобритании с ЕС. "Однако я знаю, что их позиция по НАТО останется неизменной", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Великобритания останется сильным и приверженным партнером НАТО.

"Альянс остается приверженным к тесному партнерству с ЕС. На Варшавском саммите мы еще больше поднимем уровень этого сотрудничества", - заявил генсек НАТО.