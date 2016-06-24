 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек: Великобритания останется сильным партнером НАТО

    Альянс остается приверженным к тесному партнерству с ЕС

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Великобритании выйти из состава ЕС.

    Как сообщает Report, в своем заявлении он отметил, что это решение стало очередной главой в отношениях Великобритании с ЕС. "Однако я знаю, что их позиция по НАТО останется неизменной", - подчеркнул Столтенберг.

    По его словам, Великобритания останется сильным и приверженным партнером НАТО.

    "Альянс остается приверженным к тесному партнерству с ЕС. На Варшавском саммите мы еще больше поднимем уровень этого сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi