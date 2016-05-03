Генсек ООН: За время конфликта в Сирии атакам подверглись более 250 больниц

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "За время конфликта в Сирии было совершено более 360 атак на медицинские учреждения".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на заседании Совета Безопасности.

Ссылаясь на данные американской неправительственной организации Physicians for Human Rights, генсек сообщил, что с начала конфликта в Сирии было совершено более 360 атак на 250 госпиталей, в результате которых погибли более 730 медицинских работников. "Сегодня практически половина медучреждений в Сирии закрыты или частично функционируют. Миллионы сирийцев лишены жизненно необходимых медицинских услуг", - отметил Пан Ги Мун.

Он также отметил совершенный на прошлой неделе авиаудар по госпиталю организации "Врачи без границ" (MSF) в районе Алеппо. Генсек отметил, что данная атака "по всем показателям, совершенная правительством Сирии, разрушила госпиталь и привела к гибели, по меньшей мере, 20 человек, в том числе троих детей и единственного педиатра в этом районе".

Генсек приветствовал принятую во вторник Советом Безопасности резолюцию по защите госпиталей, и осуждающую атаки на медицинские учреждения и гуманитарных работников в охваченных конфликтами странах. Он подчеркнул, что "преднамеренные и прямые нападения на больницы являются военным преступлением" и призвал к их немедленному прекращению.