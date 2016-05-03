Генсек ООН возложил ответственность за удар по больнице в Алеппо на власти Сирии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возложил ответственность за совершенный 27 апреля авиаудар по больнице в сирийском городе Алеппо на войска правительства страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек заявил, выступая сегодня на заседании Совета Безопасности.

Он сообщил, что "все свидетельства указывают на то, что он был совершен правительством Сирии".

Ранее в секретариате ООН заявляли, что у них "нет точной информации по поводу того, кто несет ответственность" за авиаудар.