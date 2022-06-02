Генсек ООН призвал страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру

Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.

Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.

Как передает Report, такое обращение к странам G20 он сделал во время выступления на конференции "Стокгольм +50" по проблематике окружающей среды.

"Сегодня я призываю правительства стран "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от нее к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 — во всех остальных", — отметил он.

Кроме того, он призвал всех участников финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

Он подчеркнул, что природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.