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Генсек ООН призвал страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру

Генсек ООН призвал страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.
Другие страны
2 июня 2022 г. 14:45
Генсек ООН призвал страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру

Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.

Как передает Report, такое обращение к странам G20 он сделал во время выступления на конференции "Стокгольм +50" по проблематике окружающей среды.

"Сегодня я призываю правительства стран "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от нее к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 — во всех остальных", — отметил он.

Кроме того, он призвал всех участников финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

Он подчеркнул, что природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.

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Версия на английском языке UN chief urges G20 countries to eliminate coal infrastructure

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