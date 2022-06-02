Генсек ООН призвал страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру

Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.
Как передает Report, такое обращение к странам G20 он сделал во время выступления на конференции "Стокгольм +50" по проблематике окружающей среды.
"Сегодня я призываю правительства стран "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от нее к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 — во всех остальных", — отметил он.
Кроме того, он призвал всех участников финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.
Он подчеркнул, что природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.