​Генсек ООН: преступления ИГИЛ в Ираке могут считаться геноцидом

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Действия террористической группировки ИГИЛ в 2014 году в иракском Синджаре могут считаться преступлениями против человечности и даже геноцидом.

Как передает Report, такое мнение высказал в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В связи с этим он предложил передать ситуацию в стране на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге.

При этом он выразил обеспокоенность безопасностью людей, которые находятся в плену боевиков ИГИЛ и подчеркнул, что их освобождение должно стать приоритетной целью военных операций.

Напомним, иракский город Синджар был захвачен боевиками в августе 2014 года, а освобожден лишь в конце 2015 года. Во время оккупации радикалы под угрозой смерти требовали принять ислам. Также террористы взяли в рабство множество женщин.