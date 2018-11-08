Генпрокурор США ушел в отставку

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома поблагодарил Сешнса за работу. "Постоянная замена будет объявлена позднее", — сообщил Трамп. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции. Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры.