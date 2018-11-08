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    Генпрокурор США ушел в отставку

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса. 

    "Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", — написал Трамп в Twitter.

    Глава Белого дома поблагодарил Сешнса за работу. "Постоянная замена будет объявлена позднее", — сообщил Трамп. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции. Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры.

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