Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного автомобиля

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Здание генерального консульства Франции в США, которое расположено в Нью-Йорке на пятом авеню, эвакуировали в связи с обнаружением у входа подозрительного автомобиля.

Как передает Report, в момент эвакуации в здании проводилось голосование на выборах президента Франции, которое пришлось остановить.

Полиция перекрыла пятое авеню с 70 по 78 улицы.

По последней информации, территория перед консульством была очищена, а голосование продолжилось.