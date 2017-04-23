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    Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного автомобиля

    В момент эвакуации в здании проводилось голосование на выборах президента Франции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Здание генерального консульства Франции в США, которое расположено в Нью-Йорке на пятом авеню, эвакуировали в связи с обнаружением у входа подозрительного автомобиля.

    Как передает Report, в момент эвакуации в здании проводилось голосование на выборах президента Франции, которое пришлось остановить.

    Полиция перекрыла пятое авеню с 70 по 78 улицы.

    По последней информации, территория перед консульством была очищена, а голосование продолжилось.

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