Генерал США: Войска Асада побеждают в Сирии

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Правительственные войска побеждают в гражданской войне в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия, на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил (ВС).

"Что касается гражданской войны, то, как представляется, здесь преобладает режим (сирийского президента Башара Асада - ред.)", - заявил Д.Вотел, отвечая на вопрос законодателей, кто побеждает в войне.

По его словам, представители оппозиции действующей власти остались только в Восточной Гуте и Идлибе, где они "по-прежнему контролируют некоторую территорию".

"Поэтому они создают некоторую угрозу режиму", - сказал он, добавив, что Дамаску оказывает поддержку Тегеран и Москва.

При этом он отказался отвечать на вопрос сенаторов, сможет ли оппозиция "свергнуть Асада в течение следующего года". Генерал также не стал отвечать на вопрос о том, продолжают ли США настаивать на уходе сирийского президента со своего поста.