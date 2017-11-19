Генеральный прокурор Испании скончался в Аргентине

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса скончался в Аргентине в субботу, 18 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Королевства Мариано Рахоя.

Рахой выразил благодарность Маса за работу на благо страны, а также соболезнования семье и близким прокурора.

Хосе Мануэль Маса был госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса в субботу в связи с инфекцией. Ему было 66 лет. Должность генерального прокурора Испании он занял в 2016 году.