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Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН с 1 января 2022 года согласно итогам проведенных в пятницу Советом Безопасности ООН выборов.
Другие страны
11 июня 2021 г. 20:27
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза

Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН с 1 января 2022 года согласно итогам проведенных в пятницу Советом Безопасности ООН выборов.

Как сообщает Report, новые члены Совбеза сменят Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстонию, которые занимают эти позиции с января 2020 года.

Всего в Совете Безопасности ООН пять постоянных и десять непостоянных членов, избираемых на два года. Выборы проводятся каждый год, по их итогам сменяется половина непостоянных членов Совбеза. Обычно голосование, как и в этом году, проводится на безальтернативной основе. Однако каждую страну должны поддержать не менее двух третей стран ООН.

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