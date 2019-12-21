"Газпром" выплатит Украине $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что "Газпром" заплатит Украине $3 млрд долга согласно решению Стокгольмского арбитража, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража ".

Он также сообщил, что долг будет погашен деньгами, а не газом, что предлагалось ранее в ходе консультаций.