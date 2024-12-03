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Французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку

Французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем. Они протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 13:25
Французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку

Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем. Они протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.

Сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13. Они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь.

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