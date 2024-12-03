Французские таксисты протестуют против снижения тарифов на перевозку

Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем. Они протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки.

Французские таксисты устроили акции протеста на ряде автодорог под Парижем. Они протестуют против обсуждаемого соглашения, которое, в том числе, предусматривает снижение тарифов на медицинские перевозки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Движение на некоторых участках дорог значительно затруднено, длина пробок в Парижском регионе превышает 400 километров.

Сотни таксистов направились в сторону Парижа по ведущей на северо-восток автодороге A13. Они намерены добраться до места заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) и провести перед зданием ночь.