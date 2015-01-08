Французские СМИ собрали 500 тыс. евро для газеты "Charlie Hebdo"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Французские журналисты собрали 500 тыс. евро на продолжение издания газеты "Charlie Hebdo", в результате нападения на редакцию которой в среду погибли 12 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, созданный издателями французских газет "Фонд прессы и плюрализма" пожертвовал 250 тыс. евро, такую же сумму предоставит фонд Digital Press Innovation, финансируемый компанией Google.

Новый номер сатирического еженедельника "Charlie Hebdo", который будет опубликован в среду, неделю спустя после нападения на штаб-квартиру издания, выйдет тиражом в 1 млн. экземпляров против обычных 60 тыс. Этот номер будет состоять из восьми страниц, что вдвое меньше его обычного размера. Редакции помогают медиагруппа Canal+ и Monde, а сотрудники издания смогут разместиться в помещениях газеты Liberation.



