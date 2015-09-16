Франция выделит дополнительно более 500 млн. евро на размещение беженцев

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Французское правительство выделит на ближайший год дополнительно более 500 млн. евро для размещения беженцев с Ближнего Востока.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Франции Манюэль Вальс.

Как он уточнил, дополнительное финансирование на ближайшие 12 месяцев в размере 250 млн. евро будет направлено на организацию "срочного расселения и социального сопровождения" вынужденных переселенцев. Первые 130 млн. евро на эти расходы начнут перечисляться местным властям из республиканского бюджета "уже в следующем месяце".

Еще 279 млн. евро правительство выделит на 2016 год на прием беженцев и помощь муниципальным властям на местах. Часть этих средств также будет направлена на усиление штата служб, работающих с вынужденными переселенцами - Французского ведомства по защите апатридов, Французского ведомства по иммиграции и интеграции, а также служб министерства национального образования.

"Солидарность заключается в обеспечении приема беженцам и претендентам на убежище. Вместе с тем эта солидарность не должна ухудшать положение тех наших сограждан, которые сами нуждаются в помощи", - отметил Вальс, выступая перед депутатами Национального собрания республики.

Кроме того, сообщил премьер, в связи с текущим кризисом беженцев Париж усилит личный состав правоохранительных органов. По его словам, в компетентные структуры будет привлечено 900 новых сотрудников. "Учитывая возросшую нагрузку, мы решили укрепить силы полиции и жандармерии, особенно пограничной полиции", - сказал глава правительства.