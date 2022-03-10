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Франция ожидает на своей территории до 100 тыс. украинских беженцев

Франция ожидает на своей территории до 100 тыс. украинских беженцев Около 7,5 тыс. жителей Украины прибыли во Францию с начала боевых действий России на территории Украины, всего же французские власти ожидают принять до 100 тыс. беженцев.
Другие страны
10 марта 2022 г. 18:18
Франция ожидает на своей территории до 100 тыс. украинских беженцев

Около 7,5 тыс. жителей Украины прибыли во Францию с начала боевых действий России на территории Украины, всего же французские власти ожидают принять до 100 тыс. беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в четверг на специальном брифинге в МВД Франции.

"На сегодняшний день мы зарегистрировали 7,5 тыс. человек, которые прибыли с Украины на территорию Франции", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, уточнив, что 3 тыс. из них прибыли за последние два дня. По словам министра, в настоящий момент французские власти располагают возможностями для размещения 25 тыс. человек.

"Мы стараемся подготовить условия для большего числа людей, число которых будет более значительным в ближайшие дни или недели, - сказал он. - Нам необходимо быть готовыми принять 50 тыс., а возможно даже 100 тыс. беженцев".

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 2,2 млн человек, включая 109 тыс. граждан третьих стран, покинули Украину за последние две недели.

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