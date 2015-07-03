Франция отказала основателю WikiLeaks в убежище

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Франция отказала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища.

Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Тщательное изучение показало, что с учетом юридических аспектов и материальной ситуации Ассанжа, Франция не может удовлетворить эту просьбу. Ситуация Ассанжа не представляет немедленной угрозы. Кроме того, на его имя выдан европейский ордер на арест", - приводит газета Le Figaro выдержки из заявления Елисейского дворца.

Ранее газета Le Monde опубликовала открытое письмо Ассанжа, в котором он попросил президента Франции Франсуа Олланда предоставить ему убежище.