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    Франция отказала основателю WikiLeaks в убежище

    Ситуация Ассанжа не представляет немедленной угрозы

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Франция отказала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. 

    Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, говорится в заявлении Елисейского дворца.

    "Тщательное изучение показало, что с учетом юридических аспектов и материальной ситуации Ассанжа, Франция не может удовлетворить эту просьбу. Ситуация Ассанжа не представляет немедленной угрозы. Кроме того, на его имя выдан европейский ордер на арест", - приводит газета Le Figaro выдержки из заявления Елисейского дворца.

    Ранее газета Le Monde опубликовала открытое письмо Ассанжа, в котором он попросил президента Франции Франсуа Олланда предоставить ему убежище.

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