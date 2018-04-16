Франция лишит Башара Асада ордена Почетного легиона

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Официальный Париж решил лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона. Как передает Report со ссылкой на AFP, Елисейский дворец уже инициировал процедуру лишения Асада почетного звания. Действующий сирийский лидер был награждён орденом в 2001 году.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о наличии у Франции доказательств использования химоружия в Сирии.

В прошлом году в интернете появилась петиция, инициаторы которой требуют пересмотреть решение экс-президента Жана Ширака о награждении Башара Асада орденом.