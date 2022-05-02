Финляндия объявит о решении по членству в НАТО 12 мая

Финляндия примет решение по членству в НАТО в четверг 12 мая.

Финляндия примет решение по членству в НАТО в четверг 12 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По информации издания, президент страны Саули Ниинистё объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО. После этого парламент сообщит, что страна должна подать заявку на членство в военный альянс. Премьер-министр Санна Марин также согласна с тем, что Финляндия должна вступить в НАТО.

Ранее сообщалось, что решение о вступлении будет принято 14 мая.