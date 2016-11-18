Фикри Ышык: Турция ведет переговоры с Россией о закупках С-400

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Турция ведет переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Насчет системы ПРО работа продолжается. Мы ведем переговоры по С-400 не только с Россией, но и с другими странами, у которых есть аналогичные системы. Сейчас позиция России по этому вопросу положительная. Надеемся, что страны-члены НАТО серьезно к этому отнесутся, и наша система будет совместима с требованиями альянса. Но мы ни в коем случае не отвергаем предложение России и активно прорабатываем его. Наша конечная цель — производить эти системы у себя", - сказал Ф.Ышык в эфире телеканала NTV.

Турция впервые заинтересовалась ракетными комплексами С-400 еще в 2009 году. Однако тогда сотрудничество было приостановлено.