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    ФБР задержало одного из самых разыскиваемых преступников в США

    Сотрудники ФБР схватили Мейсона в городе Торнтон штата Колорадо

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сотрудникам американского ФБР удалось задержать одного из десяти самых разыскиваемых преступников в списке ведомства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Малох Джекори Мейсон (Myloh Jaqory Mason) находился в розыске в связи с двумя ограблениями банков и стрельбой в Денвере. Преступления с его участием были совершены в сентябре и ноябре.

    По данным ведомства, задержание прошло без происшествий. Сотрудники ФБР схватили Мейсона в городе Торнтон штата Колорадо.

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