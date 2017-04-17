Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Facebook выступила с заявлением по поводу произошедшего в США убийства, которое транслировалось в прямом эфире через данную социальную сеть.

Как передает Report, распространенном в воскресенье сообщении компания назвала произошедшее "ужасающим преступлением".

"Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента на Facebook", - отметили представители соцсети.

"Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы физической безопасности", - говорится в сообщении.