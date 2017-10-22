Exit poll: правящая коалиция лидирует на парламентских выборах в Японии

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто побеждает на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии/

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие данные приводит телекомпания NHK по результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll).

Голосование началось в 07.00 по местному времени (0 бакинскому времени- Ред.) на 47,7 тысячи избирательных участках и завершилось на большинстве из них в 20.00 (15.00 по бакинскому времени-Ред.). В ряде регионов в южных и центральных районах страны избирательные участки закрылись уже в 16.00 по местному времени (10.00 мск) из-за приближения мощного тайфуна "Лан".

В частности, Либерально-демократическая партия может получить от 253 до 300 депутатских портфелей, а ее партнер по коалиции — партия Комэйто — от 27 до 36 мест. Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды может получить от 38 до 59 портфелей, а Конституционно-демократическая партия — от 44 до 67.

На 465 мест в нижней палате парламента Японии претендуют 1180 кандидатов. Впервые в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Ранее к участию в голосовании допускались японцы, достигшие 20 лет.