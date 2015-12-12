​Евросоюз внес "Иракские авиалинии" в "черный список"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз внес авиакомпанию "Иракские авиалинии" в "черный список".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ЕС, причиной стало несоблюдение правил безопасности полетов со стороны компании.
Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз внес авиакомпанию "Иракские авиалинии" в "черный список".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ЕС, причиной стало несоблюдение правил безопасности полетов со стороны компании.
News DepartmentАвтор новости
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