О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов

Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сократили до девяти месяцев
Другие страны
1 февраля 2022 г. 13:05
Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов

Европейский союз унифицировал действие сертификатов вакцинации для международных поездок.

Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы Европейской комиссии, согласно новым правилам, зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать в течение девяти месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

"С сегодняшнего дня зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать девять месяцев для тех, кто прошел полный цикл вакцинации", - говорится в сообщении ЕК.

При этом отмечается, что "этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы", по которым в разных странах ЕС сохраняются разные правила.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU unifies COVID certificate forms

Экслюзивные новости

ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi