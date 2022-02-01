Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов

Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сократили до девяти месяцев

Европейский союз унифицировал действие сертификатов вакцинации для международных поездок.

Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы Европейской комиссии, согласно новым правилам, зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать в течение девяти месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

"С сегодняшнего дня зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать девять месяцев для тех, кто прошел полный цикл вакцинации", - говорится в сообщении ЕК.

При этом отмечается, что "этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы", по которым в разных странах ЕС сохраняются разные правила.