Евросоюз расширил санкции в отношении боевиков ИГ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Еврокомиссия расширила санкционный список в отношении террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида", включив в него дополнительно фамилии трех боевиков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В санкционный список включен, в частности, гражданин Индонезии Мохаммед Юсип Карим, с 2015 года находящийся в Сирии, которого в ЕК назвали "крупным главарем ИГ, занимавшийся вербовкой и подготовкой для ИГ". Санкции также распространены на гражданина Малайзии Мохамада Рафи бен Удина, обвиняемого в причастности к руководству ИГ, а также в вербовке и обучению боевиков, в том числе в интернете.

Третьим в списке указан Мухаммед Реза Лахаман Кирам (Абдул Рахман), гражданин Филиппин, с 2015 года находящийся в Сирии, который также причастен к деятельности террористической группировки ИГ, подготовке и вербовке боевиков.

В постановлении ЕК указано, что оно принято в исполнение соответствующего решения, одобренного 23 августа советом по санкциям СБ ООН.