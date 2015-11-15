Европол предложил помощь Франции в расследовании терактов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Европол предложил Франции помощь в расследовании терактов в Париже и задействовал специальную команду по расследованию на случай, если французским властями понадобится поддержка, сообщил РИА Новости представитель организации.

В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 129 человек, ранения получили более 300.

"Европол предложил поддержку французским властям по этому делу. Мы не можем дать дополнительных комментариев. Мы задействовали команду реагирования в чрезвычайных ситуациях, которая следит за ситуацией после терактов, на случай, если французские власти запросят нашу помощь в этом отношении", — сказал представитель организации, отмечает Report.