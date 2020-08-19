Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Беларуси

Глава ЕП: Санкции - это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу

Европейский парламент призывает руководство ЕС без промедления использовать санкции для наказания серьезных нарушений прав человека в Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в речи главы ЕП Давида Сассоли, с которой он выступил в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.

"Санкции - это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место", - говорится в его речи.

Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы, добавил он.

"Будущее Беларуси могут определять только ее граждане в рамках нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо", - отметил он.

Сассоли считает, что есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства.

"Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг - сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.

Сассоли заявил, что ЕС необходимо поддержать призывы народа Беларуси к скорейшему проведению новых президентских выборов и гарантировать расследование и наказание актов насилия.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.