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Европарламент призвал Россию срочно вернуть арендованные самолеты

Европарламент призвал Россию срочно вернуть арендованные самолеты Европарламент призвал РФ срочно вернуть арендованные самолеты.
Другие страны
5 мая 2022 г. 23:19
Европарламент призвал Россию срочно вернуть арендованные самолеты

Европарламент призвал РФ срочно вернуть арендованные самолеты.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Согласно информации, депутаты обеспокоены серьезным влиянием войны на авиационный сектор и выразили сожаление по поводу того, что Россия явно нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в российском авиареестре.

"Такое нельзя терпеть", – отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.

Резолюция также призывает ЕС еще больше ужесточить санкции против российского морского сектора и отказаться допустить суда, которые пришвартовались в России на пути в ЕС, заходить в порты ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят остановиться в портах ЕС, следует запретить заправляться в российских портах.

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