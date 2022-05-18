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Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи.
Другие страны
18 мая 2022 г. 18:27
Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.

План восстановления содержит четыре главных принципа: восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой; модернизация украинского государства и институтов; максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях; экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, который демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", - добавил Шмыгаль.

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