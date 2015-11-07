​Еврокомиссия проверит, соответствует ли "Северный поток-2" целям ЕС

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия намерена подвергнуть тщательной проверке проект газопровода "Северный поток-2", вызвавший острую критику.

Как передает Report, об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил на конференции в Риге вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович планирует провести проверку того, насколько соглашение российского концерна "Газпром" с западноевропейскими партнерами соответствует целям энергетической политики ЕС и правовым нормам, регулирующим конкуренцию.

Из-за "Северного потока-2" Украина, которая ранее являлась важнейшей транзитной страной для газа, поступающего из РФ в Западную Европу, может потерять свое влияние. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже назвал новый проект "антиукраинским и антиевропейским". Помимо него, "Северный поток-2" подвергли критике представители ряда восточноевропейских стран, а также посол США при ЕС Энтони Гарднер. Американский политик заявил, что для "Северного потока-2" нет "никакого экономического обоснования".

Соглашение между "Газпромом" и западноевропейскими компаниями E.ON, BASF/Wintershall, OMV, ENGIE и Royal Dutch Shell о строительстве двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря было подписано в сентябре 2015 года. По двум ниткам, которые должны проложить до конца 2019 года, в ФРГ планируется доставлять 55 млрд кубометров газа в год.