Еврокомиссия пригрозила Греции введением паспортного контроля

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Европейская комиссия предупредила Грецию о возможности введения пограничного паспортного контроля на въезде в другие государства Шенгенской зоны, если Афины не справятся с потоком мигрантов, переправляющихся затем далее в Европу, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Внезапные инспекции, проведенные экспертами Еврокомиссии в ноябре и декабре в материковой части Греции и на островах в Эгейском море, выявили недоработки властей. "Отчет показал, что в области контроля над внешней границей в Греции существуют серьезные недостатки", - заявил в среду верховный комиссар ЕС по делам миграции Димитрис Аврамопулос.

Если необходимые меры не будут приняты и недостатки не будут устранены, другие страны-члены имеют право временно ввести проверку паспортов на своих границах на срок до двух лет, заявили в Еврокомиссии в среду, после опубликования результатов проверки.

Временная отмена свободы передвижения внутри безвизовой зоны предусмотрена статьей 26 Шенгенского соглашения, которая до сих пор ни разу не применялась.

Греция не имеет сухопутных границ с другими шенгенскими государствами, поэтому на практике пограничный контроль выльется в проверку документов в греческих морских и воздушных портах.