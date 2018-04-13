Еврейские радикалы подожгли мечеть на Западном берегу реки Иордан

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Два еврейских радикала совершили нападение на мечеть на Западном берегу реки Иордан, они подожгли входную дверь и нанесли на стены надписи агрессивного характера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Рано утром было получено сообщение, что в деревне Акраба на Западном берегу на стены мечети были нанесены надписи (ультраправого движения - ред.) "таг мехир" (возмездие- ред.), а также совершена попытка поджечь входную дверь. Полиция направляется на место", - сообщается в Twitter израильской полиции.

В результате поджога обгорела только дверь и часть дверного косяка. В целом здание мечети от огня не пострадало.

Инцидент в Акрабе произошел в преддверии очередных возможных столкновений палестинцев с израильской армией на границе с Газой.