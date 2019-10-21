ЕС запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit

Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

"Процесс ратификации со стороны ЕС был запущен. (Главный переговорщик ЕС по Brexit – ред.) Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран и проинформирует группу по Brexit Европарламента", - сказала она.

Евросоюз и Великобритания 17 октября, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное 19 октября, не принесло результатов. Теперь рассмотрение документа может состояться сегодня. Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января.