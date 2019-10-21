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ЕС запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit

ЕС запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit

Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

"Процесс ратификации со стороны ЕС был запущен. (Главный переговорщик ЕС по Brexit – ред.) Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран  и проинформирует группу по Brexit Европарламента", - сказала она.

Евросоюз и Великобритания 17 октября, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное 19 октября, не принесло результатов. Теперь рассмотрение документа может состояться сегодня. Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января.

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