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ЕС заморозил активы находящихся под санкциями граждан РФ почти на 21 млрд евро

ЕС заморозил активы находящихся под санкциями граждан РФ почти на 21 млрд евро На начало марта текущего года Европейский союз заморозил попавших под санкции активы граждан России на сумму почти 21 млрд евро.
Другие страны
10 марта 2023 г. 10:24
ЕС заморозил активы находящихся под санкциями граждан РФ почти на 21 млрд евро

На начало марта текущего года Европейский союз заморозил попавших под санкции активы граждан России на сумму почти 21 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

В октябре 2022 года сообщалось о заморозке активов на 17,4 млрд евро. При этом, по официальным данным, до начала конфликта в Украине - в 2019 году - общий объем инвестиций РФ в ЕС оценивался в 136 млрд евро.

ЕС пытается усовершенствовать механизмы по поиску и блокировке российских активов. Поиском российских активов занимается специальная рабочая группа, созданная в марте 2022 года. Для лучшего поиска активов РФ власти Евросоюза намерены обязать подавать декларации находящихся под санкциями физических и юридических лиц, ввести дополнительные требования к отчетности банков и ввести штрафы для тех, которые эти требования выполнять не будут, ввести ограничения для лиц, помогающих уклоняться от санкций.

ЕС ввел в отношении России 10 пакетов санкций. Под ограничительными мерами сейчас находятся почти 1,5 тыс. представителей российских властей.

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Версия на английском языке EU freezes assets of Russian citizens worth €21B
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiya vətəndaşlarının 21 milyard avro dəyərində aktivlərini dondurub

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